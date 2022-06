A dificuldade do Goiás em escalar uma equipe no Campeonato Brasileiro por causa de desfalques por lesões e suspensões volta a se repetir neste fim de semana, quando o alviverde enfrenta o Corinthians, domingo (19), às 16 horas, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 13ª rodada da Série A.

Apodi, Nicolas, Sidimar, Sidnei e Maguinho ficaram fora do último jogo por causa de questões físicas (lesões, dores ou poupados). De todos, só Maguinho tem retorno garantido.

Fellipe Bastos ficou fora da última partida por suspensão e volta ao time.

Porém, o volante Matheus Sales e os zagueiros Reynaldo e Caetano são novos desfalques. Sales e Reynaldo receberam o terceiro amarelo. Caetano pertence ao Corinthians e não pode atuar por força de contrato.

Um provável time para enfrentar o Corinthians tem: Tadeu; Maguinho, Da Silva, Yan Souto e Danilo Barcelos; Auremir (Sidnei ou Diego), Caio Vinícius, Fellipe Bastos e Élvis; Vinícius e Pedro Raul.

Para enfrentar o Corinthians, formar a dupla de zaga vai ser um desafio. Da Silva e Yan Souto são, em tese, as únicas opções disponíveis. Mas no jogo anterior, contra o Inter, a posição oficial do Goiás era de que Sidnei estava sendo poupado e não teria lesão. Então, Sidnei poderia até aparecer na equipe.

O Corinthians é vice-líder do Brasileiro, com 22 pontos, três atrás do Palmeiras, que é líder isolado. Antes do início da 13ª rodada, o Goiás é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Em 16º lugar, tem 14 pontos.