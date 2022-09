O técnico Jair Ventura deve definir neste domingo (4) a equipe que enfrenta o Santos, fora de casa, na Vila Belmiro, na próxima segunda-feira (5). O treinador esmeraldino ainda vai avaliar se o atacante Vinícius terá condições de jogo contra o Peixe.

A tendência é que o treinador do Goiás mantenha a base que escolheu para iniciar o clássico diante do Atlético-GO. A única baixa certa é o volante Caio Vinícius, que foi expulso contra o Dragão e não poderá ser utilizado. De qualquer forma, o jogador tinha sido reserva no clássico.

Nesta sexta-feira (2), o atacante Vinícius foi preservado de parte da atividade e será reavaliado nos últimos treinos antes da viagem para Santos.

Desfalques: Caio Vinícius (suspenso), Luiz Filipe, Matheusinho, Sidimar e Da Silva (lesão)

Provável time: Tadeu; Maguinho, Reynaldo, Caetano e Sávio; Matheus Sales, Diego e Marquinhos Gabriel; Dadá Belmonte, Pedro Raul e Vinícius (Apodi).

Com 32 pontos conquistados, o Goiás mira uma vitória sobre o Santos para ganhar a posição da equipe paulista e seguir entre os dez melhores times da tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro.