O Atlético-GO não deve ter mudanças para jogar no Maracanã, na noite deste sábado (30). O Dragão vem de vitória sobre o Corinthians, por 2 a 0, pela Copa do Brasil.

O resultado trouxe novo ânimo, deu sobrevida ao técnico Jorginho e, baseado na atuação da equipe, o treinador deve manter a base vencedora, nas quais alguns jogadores tiveram atuações elogiadas, como o zagueiro Wanderson e os atacantes Peglow e Ricardinho - a dupla veio do futebol gaúcho e teve bons desempenhos nos últimos jogos.

Apesar de ter à disposição o argentino Diego Churin, o treinador gostou do rendimento ofensivo da equipe no jogo do meio de semana, em Goiânia. O treinador relacionou 24 jogadores para a viagem.

Leia também:

+ Flamengo x Atlético-GO: onde assistir, escalações e outros detalhes

+ Atlético-GO inscreve dois atacantes e um zagueiro na Sul-Americana

Desfalques: Ramon Menezes (lesionado), Luan Polli (rescindiu contrato nesta sexta, 29), Camutanga e Lucas Lima (não relacionados), Lucas Gazal e Emerson Santos (contratados recentemente, fazem trabalho de condicionamento físico)

Dúvida: Jorginho pode fazer mudança se algum jogador apresentar desgaste físico antes do jogo, no Rio

Provável time: Ronaldo; Hayner, Wanderson, Edson e Jefferson; Gabriel Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho; Wellington Rato, Ricardinho e João Peglow

Os 24 relacionados:

Ronaldo e Renan (goleiros)

Hayner, Dudu, Jefferson, Arthur Henrique (laterais)

Wanderson, Edson, Klaus (zagueiros)

Gabriel Baralhas, Rhaldiney, Marlon Freitas, Edson Fernando, Willian Maranhão (volantes)

Rickson, Jorginho (meias)

Luiz Fernando, Wellington Rato, Airton, Diego Churin, João Peglow, Ricardinho, Kelvin, Léo Pereira (atacantes)

Três serão cortados após a partida no Maracanã e não viajam ao Uruguai. Um deles é Willian Maranhão, que já atuou pelo Santos na Copa Sul-Americana e não pode mais atuar no torneio continental.