O Atlético-GO deve jogar bastante modificado neste sábado (6), às 19 horas, diante do Red Bull Bragantino-SP, em relação à formação que venceu o Nacional (Uruguai) por 1 a 0, pela Copa Sul-Americana.

A primeira mudança certa é a presença do goleiro Renan, agora titular, no lugar de Ronaldo, com luxação no ombro direito e está fora do restante da temporada.

Desfalques: Léo Pereira, Jorginho e Luiz Fernando (suspensos); Ronaldo, Emerson Santos, Ramon Menezes, Shaylon (contundidos), Edson (fadiga muscular), Klaus (poupado)

Dúvidas: Lucas Gazal foi titular no único treino posicionado pelo técnico Jorginho. Mas o técnico não confirmou se ele será titular. Nas outras posições, deverão reaparecer os laterais Dudu e Jefferson, os volantes Marlon Freitas e Willian Maranhão, o meia-atacante Wellington Rato no lugar de Jorginho (suspenso). Os volantes Gabriel Baralhas (poupado) e Edson Fernando (não treinou como titular) são opções

Provável time: Renan; Dudu, Wanderson, Lucas Gazal, Jefferson; Willian Maranhão, Marlon Freitas, Wellington Rato; Airton, Ricardinho, João Peglow

A equipe atleticana precisa da vitória para melhorar a posição na tabela, apesar de não ser possível deixar o Z4 nesta rodada. Mas vencer é fundamental para o Dragão, com 17 pontos e há sete rodadas sem triunfos na Série A. O técnico Jorginho tenta usar o que tem de melhor no elenco, pois tem mais opções. O RB Bragantino-SP tem 30 pontos e faz campanha regular.

Léo e Renan (goleiros)

Dudu, Hayner, Jefferson, Arthur Henrique (laterais)

Michel, Lucas Gazal, Camutanga, Wanderson (zagueiros)

Gabriel Baralhas, Edson Fernando, Rhaldney, Willian Maranhão (volantes)

Wellington Rato e João Peglow (meias-atacantes)

Ricardinho, Airton, Diego Churin, Kelvin (atacantes)