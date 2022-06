Esporte Quem joga: veja o provável Goiás contra o Ceará Duelo será disputado no dia dos namorados, neste domingo (12), na Serrinha, a partir das 16 horas

O técnico Jair Ventura fará mudanças na equipe titular do Goiás para o duelo deste domingo (12), contra o Ceará, na Serrinha. O meia Elvis e o volante Caio Vinicius retornam de suspensão. O treinador, porém, possui dúvidas em alguns setores do time. O Goiás tenta contra o Ceará, melhorar os números como mandante. Apesar de estar invicto na Serrinha, a equipe go...