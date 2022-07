O Goiás deverá ter a estreia do lateral esquerdo Savio no time titular contra o Fluminense, nesta quarta-feira (20), pela 18ª rodada da Série A. O técnico Jair Ventura terá de fazer mudanças no meio-campo para o confronto na Serrinha, que terá início a partir das 19 horas.

A equipe goiana tenta encerrar com o momento do Fluminense, que não perde há oito jogos na temporada (seis no Brasileirão). O Goiás de Jair Ventura busca uma vitória para seguir o plano de abrir vantagem para a zona de rebaixamento.

Confira informações sobre a escalação do Goiás:

Desfalques: Caio Vinicius (suspenso), Danilo Barcelos (força de contrato por pertencer ao Fluminense) e Apodi (aprimora o condicionamento físico).

Dúvidas: Auremir e Fellipe Bastos são as principais opções do técnico Jair Ventura na vaga de Caio Vinicius. Se não mudar o estilo de jogo, Auremir deve ser titular. Outra alternativa é a escalação de Luan Dias, para deixar o time mais ofensivo. Sávio deve ser titular, mas Dadá Belmonte corre por fora.

Provável time: Tadeu; Reynaldo, Yan Souto e Caetano; Maguinho, Diego, Auremir, Matheus Sales e Sávio; Pedro Raul e Vinicius.