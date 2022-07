O técnico Jair Ventura deve fazer mudanças na zaga e ataque do Goiás para o duelo deste sábado (22) contra o São Paulo. O duelo será disputado no Morumbi, a partir das 19 horas, pela abertura da 19ª rodada, que marca o encerramento do 1º turno do Brasileirão.

Na zaga, Reynaldo desfalca o time com desconforto muscular. No ataque, Nicolas e Dadá Belmonte disputam posição. Se o primeiro for escolhido, o atacante Vinicius jogará mais recuado no meio-campo. Caso o segundo inicie, o Goiás entrará em campo com três atacantes.

Desfalques: Reynaldo (desconforto muscular), Apodi (aprimora condição física) e Renato Júnior (suspenso).

Dúvidas: Yan Souto, Danilo Cardoso e Lucas Halter disputam uma posição na zaga. Dadá Belmonte e Nicolas disputam posição no ataque.

Provável time: Tadeu; Maguinho, Caetano, Yan Souto (Danilo Cardoso ou Lucas Halter) e Sávio; Diego, Matheus Sales e Luan Dias; Vinícius, Pedro Raul e Dadá Belmonte (Nicolas).