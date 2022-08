A partida entre Goiás e Avaí, neste sábado (13), na Serrinha, às 16h30, é classificado como um confronto direto na luta contra o rebaixamento. O técnico Jair Ventura ganha alguns reforços nas laterais para escalar a equipe e deve mudar o sistema tático em relação ao time que foi goleado pelo Palmeiras.

Resumo

Desfalques: Luiz Filipe, Matheusinho, Sidimar e Da Silva (lesionados)

Dúvidas: Três jogadores disputam duas vagas no meio-campo, enquanto Dadá Belmonte e Renato Júnior disputam vaga ao lado de Pedro Raul no ataque. Há a possibilidade da utilização do atacante Vinícius, que se recuperou de um desconforto muscular.

Time que deve jogar: Tadeu; Maguinho, Reynaldo César, Lucas Halter e Sávio; Diego, Matheus Sales, Fellipe Bastos (Caio Vinícius) e Luan Dias; Pedro Raul e Dadá Belmonte (Renato Júnior).

Recuperado de lesão muscular, o lateral esquerdo Sávio está pronto para voltar ao time titular do Goiás. O jogador treinou normalmente durante a semana e deve ser confirmado no lugar de Danilo Barcelos. Outro jogador que volta ao time é Maguinho, na lateral direita, após cumprir suspensão automática.

No ataque, a tendência é que Pedro Raul tenha Dadá Belmonte ou Renato Júnior como companheiro de ataque. Outras opções como Vinícius e Apodi devem ficar à disposição apenas no banco de reservas.

