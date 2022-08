Para enfrentar o líder Palmeiras, o Goiás terá no mínimo uma mudança em relação ao time que venceu o Coritiba na 20ª rodada. O técnico Jair Ventura não poderá contar com o lateral direito Maguinho, mas tem o retorno de dois jogadores que vinham sendo titulares.

Para suprir a lacuna deixada na lateral direita, a principal opção do técnico Jair Ventura é deslocar Diego para a ala. O volante Matheus Sales deve voltar naturalmente ao meio-campo, enquanto outras mudanças devem acontecer para a equipe ser competitiva contra o Palmeiras.

Leia também:

+ Palmeiras x Goiás: pontuar contra o líder

+ Polícia Civil divulga imagem de suspeito de injúria racial contra Fellipe Bastos

Desfalques: Maguinho (suspenso), Sávio (transição), Luiz Filipe, Matheusinho, Sidimar, Da Silva (lesionados)

Dúvidas: A dúvida é sobre a adoção, ou não, do sistema com três zagueiros, uma vez que Reynaldo está recuperado de desconforto muscular. Na lateral esquerda, Dadá Belmonte ou Danilo Barcelos podem ser utilizados, enquanto que Vinícius e Nicolas são opções para o ataque.

Provável time: Tadeu; Lucas Halter, Reynaldo e Caetano; Diego, Matheus Sales, Caio Vinícius, Luan Dias e Danilo Barcelos (Dadá Belmonte); Pedro Raul e Vinícius (Nicolas).

Com 25 pontos conquistados, o Goiás busca uma vitória em São Paulo para poder aumentar as chances de figurar entre os 10 primeiros colocados pela primeira vez nesta Série A do Campeonato Brasileiro.