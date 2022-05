O Atlético-GO encerrou a preparação para o clássico contra o Goiás, neste sábado (7), no CT do Dragão, com dúvidas na formação titular. A principal novidade é que o atacante Wellington Rato retorna ao time titular, após ausência no duelo da Sul-Americana contra o Defensa y Justicia. Segundo o técnico Umberto Louzer, as dúvidas são por desgaste físico.

Desfalques: Luan Polli, Isaac, Leandro Barcia e Brian Montenegro (não relacionados)

Dúvidas: são cinco. Hayner e Edson Fernando disputam posição de Dudu, que se machucou no meio da semana e não tem presença confirmada. Na lateral esquerda, Arthur Henrique treinou entre os titulares, mas durante a atividade Umberto Louzer testou Jefferson. No meio, Baralhas e Edson também disputam uma vaga. Por fim, Luiz Fernando e Léo Pereira brigam por posição no ataque.

Provável time: Ronaldo; Hayner (Edson Fernando), Wanderson, Ramon, Arthur Henrique (Jefferson), Gabriel Baralhas (Edson), Marlon Freitas, Jorginho; Shaylon, Léo Pereira (Luiz Fernando) e Wellington Rato.

Confira: Atlético-GO e outros clubes divulgam carta de repúdio a termos da Libra

No meio da semana, pela Sul-Americana, o Atlético-GO encerrou com o jejum de cinco jogos sem vitória. Agora, tenta vencer no Brasileiro diante do principal rival no futebol goiano. O confronto é direto para sair da zona de rebaixamento.

O clássico será disputado no Estádio Antonio Accioly, neste domingo (8), a partir das 16 horas. O confronto é válido pela 5ª rodada da Série A.

Leia também

+ Novo clássico em zona incômoda na elite

+ Ronaldo, goleiro do Atlético-GO, vai de Hércules a atacante