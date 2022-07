A necessidade de rodar o elenco e a presença de quatro reforços entre os relacionados para o jogo deixam a escalação do Atlético-GO para enfrentar o Athletico-PR sob mistério.

O zagueiro Camutanga e o volante Rhaldney têm chance de iniciar o jogo na Arena da Baixada. Ricardinho e Kelvin são opções ofensivas que estão em Curitiba e eram esperadas pelo técnico Jorginho. Hayner cumpriu suspensão contra o Fortaleza e pode voltar ao time.

A escalação vai depender de quais jogadores o Atlético-GO quer descansar pensando na maratona de jogos. Após o 1º turno do Brasileiro, que termina no fim de semana, o Dragão volta à rotina de decisões pelos mata-matas no meio de semana e jogos da Série A no fim de semana.

Com quatro dúvidas, uma possibilidade de escalação é: Ronaldo; Dudu (Hayner), Wanderson, Camutanga (Edson) e Jefferson; Gabriel Baralhas, Marlon Freitas (Rhaldney) e Jorginho (Kelvin); Airton, Churín e Wellington Rato