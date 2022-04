Para enfrentar o Cuiabá, o Atlético-GO terá o retorno dos titulares. O técnico Umberto Louzer não antecipou a formação, mas não vai repetir o rodízio, como na derrota de 2 a 1, pela Sul-Americana, em Antofagasta (Chile).

Desfalques: Edson (zagueiro e volante) está contundido. Lucas Lima e Isaac (volantes), Brian Montenegro (atacante) não foram relacionados por opção técnica

Dúvidas: na zaga, Umberto Louzer pode manter o jovem Gabriel Noga, que fez gol e teve boa atuação na estreia, em Antofagasta. Jorginho sempre é avaliado um pouco antes dos jogos, pois costuma se desgastar. O meia-atacante Luiz Fernando se recuperou de um desconforto muscular e foi relacionado. É opção no setor ofensivo

Time que deve jogar: Ronaldo; Dudu, Wanderson, Ramon Menezes e Jefferson; Gabriel Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho; Shaylon, Wellington Rato e Léo Pereira

O Dragão busca retomar o caminho das vitórias, pois não vence há quatro jogos. As duas equipes do Centro-Oeste vão se enfrentar pela 4ª rodada do Brasieliro. O time atleticano tem só dois pontos e está nas últimas posições, enquanto o Cuiabá-MT soma seis pontos e mira a parte alta da tabela.

Umberto Louzer e a comissão técnica têm problemas com a falta de tempo para treinamentos e a recuperação de jogadores. No começo da semana (segunda, 25), até esta sexta-feira (29), o elenco só teve dois treinamentos, de manhã, antes dos jogos. Por isso, o treinador não antecipou a formação titular que jogará diante do Cuiabá.

Convocados: Luan Polli, Ronaldo, Renan (goleiros); Dudu, Hayner, Jefferson, Arthur Henrique (laterais); Gabriel Noga, Wanderson, Ramon Menezes (zagueiros); Gabriel Baralhas, Edson Fernando, Rickson, Marlon Freitas (volantes); Jorginho, Shaylon, Luiz Fernando (meias atacantes); Léo Pereira, Airton, Diego Churin, Wellington Rato, Leandro Barcia (atacantes).