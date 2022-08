O Atlético-GO voltará a jogar modificado na noite deste sábado (13), às 21 horas, no Rio, diante do Botafogo. O técnico Jorginho tem realizado o rodízio no elenco, pois tem mais jogadores à disposição. No Rio, deve atuar a base da formação considerada titular. A preocupação é também com a decisão de vaga na semifinal da Copa do Brasil, quarta-feira (17), contra o Corinthians.

Desfalques: Ronaldo, Emerson Santos e Ramon Menezes (contundidos, não jogarão mais neste ano), Edson (se despediu do clube e atuará no futebol árabe), Shaylon, Arthur Henrique e Lucas Lima (vetados, estão na transição física), Klaus (cedido pelo Botafogo, não atua por causa de cláusula contratual)

Provável time: Renan; Dudu, Wanderson (Camutanga), Lucas Gazal, Jefferson; Willian Maranhão, Marlon Freitas, Jorginho (Wellington Rato); Wellington Rato, Diego Churín, João Peglow (Luiz Fernando)

Dúvidas: Na zaga, Wanderson foi titular nos últimos jogos e pode ser poupado. Camutanga e Lucas Gazal são opções na defesa. No meio, Jorginho também vem de uma sequência de jogos e será outro jogador que pode ser preservado para atuar na Copa do Brasil. Wellington Rato é alternativa para o meio-campo ou ataque.

Diego Churín ganha preferência após ter se destacado contra o Nacional e deve ganhar a posição de Ricardinho. Luiz Fernando teve atuações destacadas contra o Nacional, mas pode ficar na reserva para ser escalado na quarta. Peglow é alternativa para voltar ao ataque. Na lista dos preservados, quem deve aparecer também é o volante Gabriel Baralhas

Os jogadores relacionados são:

Renan, Léo (goleiros)

Dudu, Hayner, Jefferson (laterais)

Camutanga, Wanderson, Lucas Gazal (zagueiros)

Willian Maranhão, Gabriel Baralhas, Edson Fernando, Rhaldney, Marlon Freitas (volantes)

Jorginho, Kelvin (meias)

Wellington Rato, Ricardinho, Diego Churín, Peglow, Luiz Fernando, Léo Pereira e Airton (atacantes)

O Dragão vem de três vitórias seguidas, retomou a confiança que estava abalada na Série A e pretende conquistar outro resultado positivo para melhorar a pontuação na competição - está em antepenúltimo lugar, com 20 pontos.

A equipe goiana reagiu ao vencer o RB Bragantino por 2 a 1 pelo Brasileirão. Os resultados mais empolgantes foram as vitórias sobre o Nacional (Uruguai), pela Sul-Americana: 1 a 0 e 3 a 0. O time atleticano pode até sair do Z4, desde que ganhe do Botafogo e, nas outras partidas, Fortaleza e Cuiabá não vençam e o Avaí perca do Goiás. O Dragão trata o Brasileirão como prioridade e precisa pontuar.