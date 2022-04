O Atlético-GO terá uma mudança certa no gol para enfrentar o Botafogo, neste domingo (24), no Estádio Antonio Accioly, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após falhar contra o Cuiabá, Luan Polli não foi sequer relacionado, e Ronaldo deve estrear pelo Dragão, já como titular.

A equipe também deve ter outras mudanças.

Dúvidas: entre Shaylon e Leandro Barcia, que treinou no time titular neste sábado (23). O zagueiro Ramon Menezes também pode pintar na equipe.

Estão fora: Luiz Fernando (meia-atacante, com desconforto muscular) e Luan Polli (barrado)

Provável time: Ronaldo; Dudu, Wanderson, Ramon Menezes (Edson) e Jefferson; Gabriel Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho; Shaylon (Leandro Barcia), Wellington Rato e Léo Pereira.