Em busca da primeira vitória neste retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, o Goiás recebe o Atlético-MG neste sábado (30), às 18h30, na Serrinha. O técnico Jair Ventura não deu pistas sobre a escalação que vai utilizar contra o Galo, mas a tendência é que volte a adotar o sistema com três zagueiros e promova a estreia de Sidimar.

Resumo

Desfalques: Auremir, Caio Vinícius (volantes), Hugo (lateral esquerdo), Luiz Filipe e Vinícius (atacantes)

Dúvidas: Élvis, Fellipe Bastos e Matheus Sales disputam uma vaga no meio-campo. Nicolas pode ganhar a vaga de Pedro Raul

Time que deve jogar: Tadeu; Sidimar, Sidnei e Reynaldo; Apodi, Matheus Sales, Fellipe Bastos (Élvis), Diego e Danilo Barcelos; Dadá Belmonte e Pedro Raul (Nicolas).

O técnico Jair Ventura tem problemas de desfalques com o departamento médico do clube cheio. Além de não poder contar ainda com os retornos dos volantes Auremir e Caio Vinícius e do atacante Vinícius, que estão com lesões musculares, o treinador perdeu o lateral esquerdo Hugo e o atacante Luiz Filipe.

Por outro lado, o técnico esmeraldino ganhou o reforço do zagueiro Sidimar, de 29 anos, que foi regularizado nesta semana e deve realizar a estreia diante do Galo. O treinador deve optar por um sistema com três zagueiros e nele deve voltar também Sidnei, que ficou como reserva contra o Avaí.

No meio-campo, o meia Élvis pode ser aproveitado como titular na vaga de Fellipe Bastos e o atacante Nicolas disputa uma posição com Pedro Raul, embora ainda esteja no processo de volta ao melhor ritmo de jogo.