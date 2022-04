O técnico Jair Ventura conta com o importante retorno do atacante Nicolas, ainda entre os relacionados, para o duelo contra o Avaí na próxima segunda-feira (25). O duelo é válido pela 3ª rodada da Série A e será disputada a partir das 20 horas, na Ressacada.

Resumo

Desfalques: Auremir, Caio Vinicius e Luan Dias

Dúvidas: na ponta esquerda, entre Dadá Belmonte e Vinícius, que retornou de lesão na última partida.

Provável time: Tadeu; Sidnei, Reynaldo César e Da Silva; Dieguinho, Apodi, Matheus Sales, Fellipe Bastos, e Danilo Barcelos; Dadá Belmonte (Vinicius) e Pedro Raul.

O Goiás ainda terá dois dias de preparação para o confronto contra o Avaí. Com as ausências de Caio Vinicius e Auremir, o recém-contratado Matheus Sales deve seguir como titular.

No ataque, Nicolas deve estar entre os relacionados e pode voltar ao time durante a partida. Vinicius disputa posição com Dadá Belmonte. Outra alternativa do técnico Jair Ventura é escalar o time esmeraldino com três atacantes, mantendo Dadá Belmonte e Vinicius como pontas.