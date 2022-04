Com algumas dúvidas e estreias confirmadas, o Goiás segue viagem para enfrentar o Coritiba pela estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. O técnico Glauber Ramos terá desfalques importantes no ataque para esta partida, que está marcada para as 11 horas, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).

As dúvidas na escalação esmeraldina giram em torno das laterais. Há uma disputa pela titularidade na lateral direita entre Maguinho e Apodi, enquanto no lado oposto Danilo Barcelos e Hugo disputam uma vaga.

O Goiás terá também as estreias do zagueiro Sidnei e do atacante Renato Júnior. O experiente defensor, que veio do Cruzeiro, entra na zaga para formar dupla com Reynaldo César, que retorna ao time após ser desfalque na decisão do Goianão.

No ataque, Glauber Ramos não pode contar com Nicolas, que deve ficar fora por mais duas semanas devido a uma lesão muscular, e Pedro Raul, que passou os últimos dias entregue ao departamento médico. Com isso, Renato Júnior, de 19 anos, será o titular no ataque, ao lado de Dadá Belmonte, que vai reestrear pelo Goiás.

Outra novidade no time titular é o retorno do volante Caio Vinícius, que está recuperado de lesão muscular e vai compor o meio-campo ao lado de Fellipe Bastos, Diego e Élvis.

A provável escalação do Goiás tem: Tadeu; Maguinho (Apodi), Sidnei, Reynaldo César e Danilo Barcelos (Hugo); Caio Vinícius, Diego, Fellipe Bastos e Élvis; Dadá Belmonte e Renato Júnior.