A partida entre Goiás e Palmeiras, neste sábado (16), na Serrinha, às 16h30, vai marcar a estreia do técnico Jair Ventura no comando da equipe esmeraldina. O treinador conta com retornos de jogadores importantes que ficaram fora da estreia contra o Coritiba, mas ainda tem de lidar com alguns desfalques.

Resumo

Desfalques: Nicolas, Vinícius e Luan Dias

Dúvidas: na lateral, entre Maguinho e Apodi (direita), no meio-campo com quatro jogadores brigando por três vagas e no comando de ataque com a possibilidade da entrada de Pedro Raul

Time que deve jogar: Tadeu; Maguinho (Apodi), Sidnei, Reynaldo César e Danilo Barcelos; Caio Vinícius, Diego, Fellipe Bastos (Matheus Sales) e Élvis; Dadá Belmonte e Pedro Raul (Renato Júnior)

O zagueiro Sidnei e o atacante Dadá Belmonte tiveram problemas burocráticos resolvidos e podem estrear nesta Série A do Campeonato Brasileiro. O volante Matheus Sales está regularizado e fica à disposição para entrar na equipe, inclusive briga por uma vaga no meio-campo com Caio Vinícius, Diego e Fellipe Bastos.

No ataque, a tendência é que Pedro Raul comece a partida como titular. Com isso, o jovem Renato Júnior fica como opção no banco de reservas. O meia Luan é outro que está recuperado após deixar o departamento médico e fica como opção.

