O técnico Jair Ventura terá de lidar com desfalques por lesão e suspensão para montar a equipe titular que enfrentará o Santos neste domingo (15), às 19 horas, na Serrinha.

A principal dúvida do treinador será para escalar o meio-campo, que perdeu Henrique Lordelo expulso no clássico. A concorrência é de pelo menos três volantes para uma vaga.

Na lateral esquerda, o treinador esmeraldino não poderá contar com Danilo Barcelos (suspenso) e com Hugo (lesionado). Por isso, o treinador esmeraldino terá de promover a estreia do jovem lateral Juan, de 20 anos, se não quiser improvisar na posição.

Resumo

Desfalques: Henrique Lordelo e Danilo Barcelos (suspensos); Luiz Filipe, Vinícius e Hugo (lesionados)

Dúvidas: No meio-campo, três atletas disputam a vaga de Henrique Lordelo: Matheus Sales, Fellípe Bastos e Auremir



Provável time: Tadeu; Sidimar, Reynaldo César e Caetano; Apodi, Diego, Matheus Sales (Fellipe Bastos) Élvis e Danilo Barcelos; Dadá Belmonte e Pedro Raul.

O Goiás ocupa a 16ª colocação na tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro com cinco pontos conquistados e chega para o duelo contra o Santos após ter conquistado a primeira vitória na competição ao bater o Atlético-GO, por 1 a 0, no último domingo.