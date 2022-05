O técnico Jair Ventura tem a possibilidade de repetir a escalação que iniciou a partida de vitória sobre o Santos, mas também ganhou opções para reforçar a equipe e pode fazer algumas mudanças no time titular que enfrenta o Flamengo neste sábado (21), às 16h30, no Maracanã.

Desfalques: Reynaldo César, Vinícius, Hugo e Luiz Filipe

Dúvidas: na zaga com a possibilidade do retorno de Sidnei, no meio-campo com Henrique Lordelo à disposição e na ala esquerda com Danilo Barcelos de volta após suspensão automática.

Provável time: Tadeu; Sidnei (Da Silva), Sidimar e Caetano; Diego, Matheus Sales (Henrique Lordelo), Caio Vinícius, Élvis e Dadá Belmonte (Danilo Barcelos); Apodi e Pedro Raul.

O Goiás encerra a preparação nesta sexta-feira (20) com sessão de treino no CT do Fluminense. A atividade poderá servir para o técnico Jair Ventura realizar os últimos ajustes, mas a definição da escalação deverá ser feita no dia do jogo.

