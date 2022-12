O atacante Lionel Messi, 35, afirmou que pode esticar a sua carreira na seleção argentina após o título conquistado neste domingo, no Qatar, com a vitória nos pênaltis sobre a França.

Em entrevista ao canal esportivo TyC Sports, da Argentina, ele diz que quer continuar na seleção por mais um tempo.

"Óbvio que eu queria encerrar minha carreira com isso [o título da Copa], não posso mais pedir nada. Graças a Deus ele me deu tudo. Fechar quase minha carreira assim, é impressionante. Depois disso, o que vai ser? Consegui a Copa América, Copa do Mundo... Chegou quase no final. Amo futebol, o que faço. Gosto de estar na seleção, no grupo, quero continuar vivendo mais alguns jogos sendo campeão mundial", disse Messi.

Ele diz que o título no Qatar era o que estava faltando na sua carreira. "É o sonho de qualquer um, tive sorte de ter conseguido tudo e o que me faltava está aqui", disse o craque.

"Não vejo a hora de estar na Argentina para ver que loucura vai ser."

Antes, o camisa 10 havia anunciado que a Copa de 2022 seria a sua última. Ele terá 39 em 2026. "É muita felicidade poder terminar minha trajetória no Mundial jogando minha última partida em uma final" afirmou antes da decisão contra a França.

Leia também:

+ Campeão com a Argentina, Messi é eleito o melhor jogador do Mundial

+ Maior artilheiro em finais, Mbappé leva Chuteira de Ouro