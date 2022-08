O Goiás voltou a terminar uma rodada entre os dez primeiros colocados na Série A do Campeonato Brasileiro e tem como base de sustentação para campanha uma equipe bem organizada pelo técnico Jair Ventura, com uma espinha dorsal jovem. Cinco jogadores de linha se destacam com ao menos 19 jogos como titulares nesta edição da competição, cada um com sua importância para fazer a engrenagem esmeraldina rodar.

O líder de aparições do Goiás neste Brasileirão é o goleiro Tadeu, que foi titular em todos os 24 jogos do Brasileirão e esteve em campo em todos os minutos, algo que somente outros dois jogadores fizeram nesta competição, os também goleiros Éverson, do Atlético-MG, e Fábio, do Fluminense. Capitão da equipe, Tadeu é o segundo goleiro com mais defesas no Brasileirão, com 51 intervenções, e lidera o número de bolas longas corretas com 233 passes completos neste tipo de jogada.

Muitas vezes, essa conexão é feita com o atacante Pedro Raul, um dos pilares da campanha esmeraldina nesta Série A. Vice-artilheiro do Brasileirão, com 12 gols, Pedro Raul é responsável por participar de forma direta da metade dos gols produzidos pelo Goiás na competição, com 13 participações diretas nos 26 gols marcados. O atacante também cumpre importante função tática, pois consegue reter a bola longa e esperar a aproximação do restante da equipe para criar as jogadas ofensivas da equipe.

Apesar de ser um jogador com pouca grife, o atacante Dadá Belmonte tem a confiança do técnico Jair Ventura e sua polivalência rendeu lugar cativo na equipe durante o Brasileirão. O jogador já foi aproveitado como ala pela esquerda, como atacante de beirada pelo lado esquerdo e, nos dois últimos jogos, pelo lado direito do ataque, embora tenha revezado essa função com Vinícius.

Jogador de preparo físico elogiado, Dadá Belmonte tem como uma das suas virtudes a consistência durante as partidas. Como ocorreu na Série B do ano passado, em que foi um dos jogadores com mais jogos disputados no elenco esmeraldino, o atacante repete isso em 2022.

No meio-campo, o meia Diego é o símbolo que representa a campanha do Goiás nesta Série A. O jogador é o motor da equipe e tem sido melhor aproveitado durante as partidas como um segundo volante, que dá dinâmica ao meio-campo esmeraldino, inclusive quando sai em transição rápida para o ataque.

Além do vigor físico, Diego tem habilidade e lidera a estatística de dribles na competição, com 57 dribles certos, segundo o Sofascore. Além disso, Diego é polivalente e abre o leque de opções para Jair Ventura mexer na equipe durante os jogos, deslocando-o para a lateral direita, ala direita ou até ponta direita no ataque.

Para completar a espinha dorsal esmeraldina neste Brasileirão, há uma dupla de zaga que tem sido a mais escolhida pelo técnico Jair Ventura ao longo da competição. Caetano e Reynaldo César são os defensores com mais minutos em campo pelo Goiás nesta Série A, sob o sistema com três zagueiros ou uma linha de quatro defensores.

Com capacidade para atuar também como lateral esquerdo, Caetano já foi aproveitado na função no decorrer de algumas partidas. Uma curiosidade sobre a dupla defensiva é que os dois jogadores são canhotos, algo raro de se ver em duplas de zaga.

A espinha dorsal esmeraldina que dá sustentação à campanha segura que o Goiás faz neste Brasileirão tem a juventude como uma característica. A média de idade dos cinco jogadores de linha com mais minutos em campo é um pouco inferior a 25 anos. Com o goleiro Tadeu, a média fica um pouco acima de 25 anos.