Esporte Róger Guedes diz que recusou proposta para ser campeão com o Corinthians Contratado em agosto, atacante possui vínculo até agosto de 2025 com o time paulista. Ele disputou, até aqui, 18 jogos com a camisa alvinegra e marcou sete gols

O atacante Róger Guedes confirmou em entrevista coletiva que houve proposta para que ele deixasse o Corinthians rumo ao Al Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos. Segundo o atacante, a recusa pela proposta se deu pelo fato de que a meta dele é ser campeão com a camisa do Corinthians. "Eu sentei com meu empresário [Paulo Pitombeira], mas meu foco está no Corinthians, contra...