Esporte Rússia é suspensa pela Fifa e não disputará a Copa do Mundo do Qatar A decisão da Fifa, endossada pela Uefa, afeta não só a equipe masculina, mas também as seleções de base, a equipe feminina e os clubes da Rússia em suas disputas internacionais

A Fifa anunciou nesta segunda-feira (28) a suspensão da Rússia de todas as competições internacionais de futebol. Com isso, os russos não poderão disputar a Copa do Mundo do Qatar este ano. A decisão foi tomada em conjunto com a Uefa. A equipe nacional disputaria a repescagem europeia para o Mundial. O jogo contra a Polônia, pela semifinal, estava marcado para 2...