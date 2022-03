Esporte Rússia recorre à Corte Arbitral do Esporte contra sanções da Uefa e da Fifa Em comunicado, Federação local declarou que a Fifa e Uefa "não tinham base legal" para a decisão e violaram os "direitos fundamentais da federação russa"

A FRF (Federação Russa de Futebol) comunicou nesta quinta-feira (3) que irá recorrer à Corte Arbitral do Esporte, instância máxima do direito deportivo, contra as sanções da Fifa e da Uefa. As duas entidades baniram a seleção russa de competições internacionais como punição em decorrência da invasão russa à Ucrânia, que já dura uma semana. Assim, a Rússia não poderá d...