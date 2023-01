O zagueiro Rafael Donato vai desfalcar o Vila Nova por aproximadamente seis meses, de acordo com comunicado do departamento médico do clube colorado. O capitão vilanovense teve uma lesão parcial confirmada na coxa esquerda e só deve voltar às atividades com bola no início de março. Portanto, o defensor perderá as rodadas finais da 1ª fase do Goianão.

De acordo com o médico do Vila Nova, Thiago Caixeta, o zagueiro passou por exames de imagens que confirmaram a lesão na coxa do jogador. Rafael Donato sentiu dores nos minutos iniciais do clássico contra o Atlético-GO, que terminou empatado por 2 a 2 no último domingo (22).

“O mesmo sentiu dor na região posterior da coxa. Ele foi abordado pela equipe do departamento médico, onde fizemos exames de imagens e identificamos uma lesão na região posterior no bíceps femoral. Uma lesão parcial, não acomete toda a extensão da musculatura, mas uma lesão grande. O mesmo vai permanecer no departamento por aproximadamente seis semanas e a gente vai avaliar o atleta semanalmente, mas dificilmente voltará a campo antes do período de seis semanas”, informou Thiago Caixeta.

Sem Rafael Donato, o técnico Claudinei Oliveira conta com quatro defensores na equipe profissional: Jordan, que é titular, Carlos Alexandre, Eduardo Doma e Kayk, que recentemente foi promovido do time sub-20 para a equipe principal do clube colorado.