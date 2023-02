O zagueiro Rafael Donato, de 33 anos, está recuperado da lesão muscular que sofreu durante o clássico contra o Atlético-GO, no dia 22 de janeiro, e deve ficar à disposição da comissão técnica do Vila Nova para a maratona de jogos decisivos na próxima semana.

A previsão inicial para a recuperação da lesão muscular de grau 2 na coxa do zagueiro colorado era de seis semanas. No entanto, em pouco mais de três semanas o jogador apresentou uma evolução satisfatória e já tem realizado trabalhos físicos nos últimos dias.

Nos próximos dias, o Vila Nova tem três compromissos importantes por Campeonato Goiano, Copa Verde e Copa do Brasil. Ciente disso, o técnico Claudinei Oliveira deverá traçar a melhor estratégia para aproveitar a presença do experiente defensor.

Capitão colorado, Rafael Donato disputou quatro jogos pelo Vila Nova nesta temporada. Ao todo, o zagueiro já disputou 140 jogos com a camisa colorada.

Para o compromisso contra o Anápolis, no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Goiano, Claudinei Oliveira poderá contar novamente com o zagueiro Jordan, que cumpriu suspensão automática diante da Aparecidense. As outras opções para a defesa são Eduardo Doma e Carlos Alexandre.