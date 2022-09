O atacante Rafael Moura lamentou a morte de Hailé Pinheiro, nesta quarta-feira (7), em Goiânia. O jogador sempre teve uma ligação muito forte com o principal dirigente da história do Goiás e era amigo de Hailé e da família Pinheiro.

Rafael Moura deixou claro nas redes sociais sua ligação com Hailé, por quem disse ser apaixonado e que contou admirar.

"Meus mais sinceros sentimentos aos familiares Pinheiro, família esmeraldina e amigos! Perdi o meu PAI do futebol, pessoa que sempre fui apaixonado e o admirava demais! Tenho certeza de todo carinho depositado em mim e sou grato por tudo que o senhor fez por mim !!! Obrigado por tudo! Vá em paz! Deus abençoe e dê força a todos nesse momento muito triste", publicou o jogador.

Rafael Moura está marcado em uma parte especial da história do Goiás. Em 2010, estava no elenco que levou o clube à final da Copa Sul-Americana. Naquele ano, Hailé Pinheiro concentrou as forças no clube em si por acumular os cargos de presidente executivo do clube e do Conselho Deliberativo.

Foi também ano de rebaixamento à Série B e crise política e institucional do clube, com empate de Hailé com Syd de Oliveira Reis, que foi destituído do cargo, voltou a ele e depois pediu renúncia. Então, Hailé Pinheiro acumulou os cargos em um ano decisivo para a equipe.

A ligação com Rafael Moura se fortaleceu e Hailé Pinheiro sempre manteve amizade, contato e vontade de ter novamente o jogador no Goiás. O retorno do atacante ao Goiás ocorreu em 2019, após o jogador passar por Fluminense, Internacional, Figueirense, Atlético-MG e América-MG. Na volta, Rafael Moura passou por mais um rebaixamento, em 2020.

