Com a lesão de Neymar, o jovem Rodrygo tem sido um dos jogadores escolhidos pelo técnico Tite para substituir o camisa 10 do Brasil. O “raio”, como o jogador de 21 anos é conhecido, tem se mostrado cada vez mais um atacante completo e que, com sua versatilidade, talento e poder decisivo, se candidata para ser um dos principais protagonistas no futuro da seleção brasileira.

Rodrygo, de 21 anos, está em processo de evolução, mas deixou de ser promessa e é uma realidade no seu clube, o Real Madrid, e na seleção brasileira. Até o começo do ano passado, o atacante era um jogador que atuava quase que exclusivamente na ponta direita. Hoje, joga em todos os setores de ataque e faz bem o trabalho como meia, por trás dos atacantes.

Leia também

- Fifa escala árbitras mulheres pela 1ª vez na história da Copa masculina

- Tendência é que Tite escale seleção com formação mista contra Camarões

Por causa dessa versatilidade, o técnico Tite passou a considerar Rodrygo uma de suas escolhas quando não pode contar com Neymar. O camisa 10 se recupera de uma lesão no tornozelo e tem previsão de retorno para as oitavas de final da Copa do Mundo.

Na vitória sobre a Suíça por 1 a 0, Tite começou o jogo com Lucas Paquetá avançado na posição de Neymar, uma das situações escolhidas por ele durante o ciclo da Copa quando não contou com o craque do PSG. No intervalo, recuou o meia para segundo volante e colocou Rodrygo na vaga do volante Fred.

A ideia do treinador foi ter mobilidade entre meias e atacantes, um jogador que circulasse pelas pontas e faixa central, fosse criativo, atuasse entre as linhas da defesa. Rodrygo preencheu esses requisitos e, por isso, ganha mais força como substituto de Neymar.

A evolução de Rodrygo tem relação com a chegada dele no Real Madrid, seu clube desde 2019. No começo de trajetória na equipe espanhola, o atacante foi utilizado como ponta direita. Setor oposto ao que ele costumava ocupar no Santos, time que o revelou para o futebol e no qual atuou pela primeira vez como atleta profissional.

Neste ano, entre o fim da última temporada e começo da atual, o técnico Carlo Ancelotti alterou o posicionamento de Rodrygo, que passou a atuar mais centralizado, como uma espécie de armador, que é a função que o credencia a continuar como substituto de Neymar. Com a lesão de Benzema, que tirou o francês da Copa do Mundo, o brasileiro chegou a atuar em alguns jogos do Real Madrid como “falso 9”.

No final da temporada de 2021/22, Rodrygo foi herói do Real Madrid na campanha do time espanhol no título da Liga dos Campeões. Na semifinal, contra o Manchester City, o Real Madrid perdia por 1 a 0, e o atacante marcou dois gols em menos de três minutos e levou o duelo para prorrogação. Benzema, no tempo extra, fez o gol da classificação à decisão, que foi vencida diante do Liverpool.

Parte da evolução de Rodrygo também tem relação com sua presença em campo. Na atual temporada, o atacante tem sido mais escalado como titular e ganhou sequência.

No Real Madrid, fez 19 jogos, 15 na formação inicial e quatro saindo do banco - fez sete gols, seis quando começou jogando. Na temporada passada, jogou 49 vezes, 25 vezes como titular e 24 como reserva - marcou nove gols, cinco saindo do banco.

Entrosamento

Outro fator que ajuda Rodrygo a se desenvolver na seleção brasileira é o entrosamento com Vini Jr, seu companheiro de Real Madrid, e Casemiro, que jogava no clube espanhol até a última temporada e se transferiu para o Manchester United.

Diante da Suíça, Rodrygo melhorou a circulação de bola do ataque brasileiro. A maioria das ações ofensivas passou a ser a partir da faixa central do campo para o lado esquerdo, onde Vini Jr atua.

Após a entrada de Bruno Guimarães, o volante Casemiro avançou para o ataque e passou a participar de jogadas com Rodrygo e Vini Jr. Foi assim que surgiu a jogada do gol da vitória de 1 a 0, marcado pelo volante, diante dos suíços.

Rodrygo é um dos jogadores que devem ganhar chance como titular na sexta-feira (2), contra Camarões. A tendência é que o técnico Tite mescle a equipe e o jovem jogador ganhe nova oportunidade na vaga de Neymar.