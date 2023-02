Após dez rodadas, o Goianão 2023 chega na última rodada da fase de classificação com brigas em todas as situações possíveis nesta primeira fase. A liderança está em jogo e possui Goiás e Atlético-GO como únicos times que podem terminar a fase inicial na liderança da competição. Também há brigas pelas posições do G4, que garantem mando de campo na fase eliminatória, e a definição dos três últimos classificados às quartas de final. Essas situações vão definir os confrontos do mata-mata. Além da sequência no Goianão, a última rodada definirá os dois rebaixados à Divisão de Acesso. Três equipes buscam a permanência para a edição de 2024.

Confira o raio-x da última rodada do Goianão:

Briga pela liderança

Goiás: depende apenas de si para garantir o 1º lugar. Na sequência, a pontuação ajuda a garantir o mando de campo do segundo jogo do mata-mata, no caso de ir avançando. Se vencer o Morrinhos, fora, mantém a liderança do Goianão. Também pode terminar a fase de grupos na liderança com empate ou derrota, desde que o Atlético-GO não vença o Goianésia no Accioly

Atlético-GO: para terminar a fase de grupos na 1ª colocação terá de vencer o Goianésia em casa e, além disso, torcer para que o Goiás não vença o Morrinhos, no João Vilela

Garantido no G4, com meta de pontuação

Vila Nova: na pior das hipóteses, termina a 1ª fase em 4º. Busca melhor pontuação e manter o 3º lugar para depender apenas de si na busca por vaga na Copa do Brasil de 2024. Apenas os três melhores na classificação geral vão disputar o torneio nacional na próxima temporada

Lugar no G4 (mando de campo no mata-mata)

Aparecidense: para ficar no G4 e ter mando de campo pelo menos no 1º mata-mata, terá de vencer o Vila Nova no confronto direto entre os times no Anníbal. Também garante posição entre os quatro com empate, desde que Crac e Iporá não vençam seus jogos. Se perder, terá de torcer para que o Crac perca e Iporá, Anápolis e Goianésia não ganhem

Crac: já classificado busca uma posição no G4. O Leão do Sul pode ser, no máximo, 4º. Para isso, terá de vencer o Inhumas, em casa, e torcer para que a Aparecidense não vença o Vila Nova. Se empatar, o Leão do Sul precisa que o Camaleão perca

Briga pela classificação (alguns podem terminar entre os quatro primeiros)

Iporá: depende apenas de si. Pode até perder por 5 gols de diferença para o Goiânia que se classifica. O Lobo Guará também pode ser o 4º colocado, mas para isso terá de bater o Galo e torcer para que Aparecidense e Crac não vençam seus jogos. Se perder, também pode avançar às quartas, desde que Anápolis ou Goianésia não vençam suas partidas

Anápolis: Galo da Comarca também depende apenas de si. Avança de fase se vencer o Grêmio Anápolis. O time tricolor pode ser no máximo o 4º colocado, mas, além do triunfo, terá de torcer para que Aparecidense, Crac e Iporá não vençam suas partidas

Goianésia: atualmente fecha o G8. Também depende de si e avança às quartas de final com vitória sobre o Atlético-GO. Caso empate com o Dragão, o Goiânia não pode vencer com goleada de nove gols de diferença. Se perder, terá de torcer para que o Goiânia não vença o Iporá em casa. Para estar no G4, só ganhando e torcendo por combinação de resultados

Goiânia: depende apenas de si, mas não possui tarefa fácil. Para não depender de outros resultados, precisa golear o Iporá, por pelo menos seis gols de diferença. Se vencer por qualquer placar inferior, terá de torcer para que o Goianésia perca para o Atlético-GO, pois, se o Azulão empatar, vai precisar tirar saldo de gols. Outra opção é o Anápolis não pontuar diante do Grêmio Anápolis. Dos quatro que brigam por lugar nas quartas, é o único que não tem chance de alcançar o G4

Disputa pela permanência

Morrinhos: depende apenas de si. Se vencer o Goiás em casa, permanece na 1ª Divisão. Se empatar, terá de torcer para o Grêmio Anápolis não golear o Anápolis por oito gols de diferença. O time tricolor também pode se salvar com derrota, desde que o Grêmio Anápolis não vença e o Inhumas não ganhe com goleada de oito gols de diferença

Grêmio Anápolis: só garante a permanência com vitória sobre o Anápolis e “ajuda” do Goiás, que terá de vencer o Morrinhos no João Vilela. Se empatar ou perder, o Grêmio Anápolis será rebaixado

Inhumas: só se salva com vitória sobre o Crac, em Catalão, além de derrota ou empate do Grêmio Anápolis na rodada e derrota do Morrinhos diante do Goiás. Além dessa combinação, terá de tirar a diferença de saldo de gols para o Morrinhos, que, antes do início da rodada, é de oito

Jogos da rodada

Aparecidense x Vila Nova

Local: estádio Anníbal Batista de Toledo (Aparecida de Goiânia)

Anápolis x Grêmio Anápolis

Local: estádio Jonas Duarte (Anápolis)

Atlético x Goianésia

Local: estádio Antônio Accioly (Goiânia)

Crac x Inhumas

Local: estádio Genervino da Fonseca (Catalão)

Goiânia x Iporá

Local: estádio Olímpico (Goiânia)

Morrinhos x Goiás

Local: estádio João Vilela (Morrinhos)

*Todos os jogos serão disputados nesta quarta-feira (15) a partir das 19h30

Leia também

+ Copa do Brasil: goianos jogam na segunda data da 1ª fase