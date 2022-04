Esporte Ralf se apresenta e quer estrear pelo Vila Nova Experiente, volante, de 37 anos, espera ser regularizado nesta segunda-feira (18) para encarar o Flu

O Vila Nova precisa regularizar o volante Ralf, nesta segunda-feira (18), para que a comissão técnica possa utilizá-lo na partida válida pela 3ª Copa do Brasil, diante do Fluminense, no Maracanã, na noite desta terça-feira (19). Experiente e dono de currículo vencedor, Ralf chegou ao clube no início da semana passada, após rescindir contrato com o Cianorte-PR. Por isso, o e...