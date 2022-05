O Rally da Mulher tem prazo maior para inscrições. As aventureiras poderão se inscrever neste sábado (7/5) e nesta segunda-feira (9/5). Será a 20ª edição do rally de regularidade exclusivo para mulheres, que tem realização da TV Anhanguera.

As inscrições são realizadas presencialmente na Clínica Karine Gouveia, na Avenida T-7, Edifício Lourenço Office, nº 371, sala 1310, no setor Oeste. Neste sábado, o horário de inscrições é das 9 horas às 12 horas. Na segunda-feira (9/5), as competidores terão entre 9 horas e 17 horas para se garantir na disputa.

O valor é de R$ 170 por pessoa para cada dupla, caindo para R$ 150 por competidora em grupos de três a cinco participantes. Há uma taxa de 7% referente ao serviço e recebimento. As vagas são limitadas – 500 mulheres ou 120 carros, o que ocorrer primeiro.

Neste ano, a prova de regularidade está dividida em cinco categorias, já ofertadas anteriormente: “Expedition (4x4/4X2)”, “Turismo (4X4/4x2)” e “Convidadas”. Com supervisão da Federação Goiana de Automobilismo (Faugo) e coordenação técnica do Clube Esportivo do Fora de Estrada em Goiás (Cefego), o percurso será de aproximadamente 200km.

A largada do 20º Rally da Mulher será no dia 28 de maio, sábado, a partir das 9h da manhã, no estacionamento do Shopping Cerrado. Porém, já por volta das 7h30, as participantes serão recebidas no local pela equipe técnica para receberem as últimas orientações sobre a competição. A chegada do primeiro carro está prevista para as 16h.

Tudo sobre a prova

Inscrições

Data: Sábado (7/5), das 9h às 12h, e segunda-feira (9/5), das 9h às 17h

Local: Clínica Karine Gouveia – Av. T-7, Ed. Lourenço Office, nº 371, sala 1310, Setor Oeste – Goiânia

Entrega de Kits

Data: dias 20 e 21/5, sexta-feira das 9h às 17h e sábado das 9h às 12h

Local: Stand de Vendas Land 226 Universitário – Rua 226, nº 402, St. Leste Universitário – Goiânia

Adesivagem

Data: de 23 a 27/5 (segunda a sexta-feira) – das 9h às 17h

Local: a definir

Congresso Técnico

Data: dia 25/5 (quarta-feira) – às 19h30

Local: Belcar Fiat – BR-153, Alto da Glória – Goiânia (GO)

Entrega de Planilhas

Data: dia 27/5 (sexta-feira) – horário a definir

Local: a definir

Largada/chegada

Data: dia 28/5 (sábado) – a partir das 9h (largada) e 16h (chegada)

Local: Shopping Cerrado – Av. Anhanguera, nº 10.790, St. Aeroviário – Goiânia



Realização: TV Anhanguera

Patrocínio: Bio Extratus, Belcar Fiat e Clínica Karine Gouveia

Apoio: Terral Incorporadora, Shopping Cerrado e Prefeitura de Senador Canedo

Supervisão: FAUGO – Federação Goiana de Automobilismo

Coordenação Técnica: CEFEGO – Clube Esportivo do Fora de Estrada em Goiás

Mais informações: (62) 3250-1437

Regulamento: http://globoesporte.com/go