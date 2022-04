Esporte Raphael Veiga, com gols em quatro finais seguidas, é decisivo em novo título do Palmeiras Os quatro gols foram nas finais da Recopa, do Mundial, da Libertadores e do Paulista

Se há algo em comum nas conquistas recentes do Palmeiras é a participação decisiva de Raphael Veiga. Não seria diferente no Campeonato Paulista 2022.O ponto de partida para a histórica virada sobre o São Paulo, neste domingo (3), no Allianz Parque, foi um gol que saiu dos pés do camisa 23 no jogo de ida, quando o placar já apontava 3 a 0 para os tricolores.“Esse g...