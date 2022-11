Provável titular na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, o atacante Raphinha brincou nesta segunda-feira (21) que ele e seus companheiros já ensaiam nos bastidores da concentração as dancinhas que vão rolar quando o Brasil fizer gols.

"A gente já tem umas dez danças preparadas para cada jogo", disse o jogador do Barcelona antes de abrir um sorriso e explicar como é a divisão dos passos. Segundo Raphinha não tem dança específica para gol do Richarlison ou do Neymar: "Não é por jogadores [a divisão]. Tem a dança do primeiro gol, essa para o segundo, essa para o terceiro. Até o décimo gol.

"E se a seleção fizer mais de dez gols na Copa do Mundo? "Aí vai ter que ser no improviso", divertiu-se o camisa 11.Nos últimos meses, as dancinhas viraram marca registrada da seleção na comemoração dos gols. Raphinha é um dos principais dançarinos ao lado de Neymar, Lucas Paquetá e Vini Jr. No Brasil 5 x 1 Tunísia de setembro, teve dancinha de Raphinha com Paquetá e Neymar depois de um dos seus dois gols no Parque dos Príncipes, em Paris.

Leia também

- Vitória da Holanda marca estreia de goianos na arbitragem da Copa do Mundo

- Richarlison defende Neymar de críticas de jornal e chama autor do texto de babaca

A dancinha pode estar garantida, mas a formação titular do Brasil para a Copa do Mundo ainda não. Tite tem duas formações preferidas e vai definir nos próximos dias a escolhida. O treinador fechou o treino tático desta segunda-feira (21), e Raphinha não quis revelar o que foi trabalhado.

"Se o professor fechou para a imprensa, não posso falar nada para vocês", disse o atacante. Depois de perguntado outra vez, ele brincou: "Vocês [jornalistas] estão querendo me complicar. Vou deixar na imaginação de vocês."

Apesar das respostas misteriosas, Raphinha falou bem sobre o que muda na seleção com uma ou outra formação. Na primeira, Paquetá é segundo volante, Raphinha e Vini Jr os pontas, Neymar o meia e Richarlison o centroavante. Na outra, Vini Jr sai, Paquetá entra na ponta e Fred reforça a marcação no meio-campo.

"Jogando com Paquetá ou Vini a gente é ofensivo. A diferença é que com o Paquetá é mais por dentro do campo e com o Vini pelas beiradas . Quando o Viini joga, a gente tem mais um jogo de velocidade e com o Paquetá é mais cadenciado."