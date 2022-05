O atacante Wellington Rato, de 29 anos, foi um dos destaques do Atlético-GO na conquista do título do Goianão, conquistado com duas vitórias sobre o Goiás (1 a 0 e 3 a 1). Neste domingo (8), às 16 horas, as duas equipes se reencontram no Estádio Antonio Accioly, em busca de outro objetivo - a primeira vitória na Série A do Brasileiro.

Os representantes do futebol goiano na Série A consideram fundamental sair de campo com o resultado positivo não só para se reabilitar, mas, também, para melhorar a posição na classificação, pois se encontram entre os quatro últimos colocados (Z4). Vencer é ganhar novo ânimo e confiança.

"Estamos na luta pela primeira vitória no Brasileiro, para retomar a nossa confiança naquilo que estamos executando no dia a dia. Já tivemos uma vitória agora (3 a 2, sobre o Defensa y Justicia), muito importante para poder dar aquela moral de novo, aquele ânimo. Creio que a vitória no clássico será de suma importância na nossa sequência na temporada", definiu o jogador atleticano, que fez um gol no último clássico do Goianão e fez o passe para Shaylon garantir a vitória por 3 a 1 sobre o Goiás.

Na partida passada, após triunfo de 3 a 2 sobre o Defensa y Justicia (Argentina), pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana, Wellington Rato foi poupado, pois temia-se que pudesse ter uma contusão. No domingo (8), o atacante utilizado como "falso 9" voltará ao Dragão para melhorar o sistema ofensivo do time.

"Essa é uma conversa da fisiologia com os preparadores físicos. Eles preferiram prevenir, para que eu ficasse fora dessa rodada (da Sul-Americana), mas estou bem, consegui fazer trabalho específico para retornar com tudo para este jogo tão importante, o clássico deste domingo (8)", destacou o atacante, que pode atuar aberto pelos lados do campo, na função de atacante de referência (falso 9) e chegando para armar e surpreender a defesa rival, como camisa 10.

Segundo ele, a previsão é de que o Goiás, após dois empates na Série A, vai propor o jogo e buscar a vitória fora de casa, no Bairro de Campinas. "Pelo fato de termos vencido a final na casa deles (Estádio da Serrinha), acho que virão um pouco mais pilhados. Mas creio que na nossa casa, se impormos o nosso ritmo e se fizermos aquilo que propomos nos jogos e no dia a dia, não daremos margem de erro para eles (Goiás)."

Para Wellington Rato, após o protagonismo do Dragão na final do Estadual, vencer clássico sempre é importante para elevar a autoestima do time. "Clássico é sempre muito importante. Se vencermos, ficamos marcados. Tem aquele sabor a mais por ser um clássico da cidade, tem a rivalidade. Mas creio que, ali dentro de campo, não ficamos pensando muito, procuramos executar e sempre buscar a vitória para ficar bem marcado na história do clube."