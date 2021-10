Esporte Rayssa Leal vence 2ª etapa consecutiva na Liga de Skate Street A brasileira de 13 anos, medalhista de prata nas Olimpíadas de Tóquio, tornou-se a primeira skatista a vencer duas etapas consecutivas do principal circuito da modalidade street, sediado nos Estados Unidos

Com talento e sangue frio, Rayssa Leal está cada vez mais dominante no skate street. Neste sábado (30), ela venceu a segunda etapa da temporada 2021 da SLS (Street League Skateboarding), que foi aberta no fim de agosto, após as Olimpíadas de Tóquio. A brasileira de 13 anos, medalhista de prata nos Jogos, tornou-se a primeira skatista a vencer duas etapas consecutivas do pri...