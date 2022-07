A estrela da "Fadinha" voltou a brilhar neste domingo (17) e coroou a performance da skatista brasileira Rayssa Leal, de 14 anos, com a vitória na Street League, na etapa de Jacksonville, na Flórida (EUA), mas levantou polêmica com uma punição inédita para a brasileira Pâmela Rosa, que ficou com o terceiro lugar.

"Quero agradecer meus pais, e meu irmão Arthur, estou com muita saudade dele, e este prêmio é para ele", declarou a campeã ao final da etapa em português para a repórter americana.

Sempre sorridente, Rayssa conseguiu - como de costume, o improvável, ao acertar na manobra derradeira, última da tarde, um heel flip rock slide e conseguiu justamente a nota 7,6, que precisava para vencer a japonesa Yumeka Oda.

Oda, inclusive fez uma marca muito importante ao conseguir a maior nota da história da Street League na categoria feminina ao acertar um flip feeble de front que lhe valeu um, 9,4, nota inédita entre as mulheres, mas não foi o suficiente para superar Rayssa.

A campeã olímpica Momiji Nishiya ficou com o quarto posto, e Gabriela Mazetto com o sétimo lugar.

Pâmela Rosa

A grande polêmica, entretanto, foi uma punição - também inédita - para a brasileira Pamela Rosa logo na primeira manobra efetuada - um ollie board de front perfeito - que merecia uma nota acima de 8.0, mas que levou um zero.

Isto porque de acordo com os organizadores, pela novas regras da Street League, o skatista não pode repetir a mesma manobra no mesmo local onde iniciou a fase anterior (de linhas).

Pâmela contestou e disse que havia feito um feeble grind na fase anterior, mas não convenceu os jurados, que foram amplamente vaiados pelo público com essa atitude inesperada.

A punição abalou claramente Pâmela, que errou a manobra seguinte, mas conseguiu um nota 6.0 na sequência com um Smith Grind de back, suficiente para a colocar entre as quatro finalistas da Super Final, com Rayssa Leal, Yumeka Oda e Momiji Nishyia.

Depois dessa vitória Rayssa larga na frente pela corrida do título da Super Crown, que será disputada dias 5 e 6 de novembro na Arena Rio 1, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Mas antes ela terá de mostrar serviço nas etapas americanas que antecedem a grande final, com eventos nos dias 13 e 14 de agosto em Seattle e 8 e 9 de outubro em Las Vegas.

Da Flórida, Rayssa irá continuar por enquanto nos Estados Unidos onde na semana que vem compete no X-Games de Los Angeles, e na seguinte no Dew Tour em Iowa.

Confira a classificação final feminina da etapa de Jacksonville, da Street League:

1 - Rayssa Leal (BRA)

2 - Yumeka Oda (JPN)

3 - Pamela Rosa (BRA)

4 - Momiky Nishiya (JPN)

5 - Roos Zwetsloot (HOL)

6 - Poe Pinson (EUA)

7 - Gabriela Mazetto (BRA)

8 - Aori Nishimura (JPN)