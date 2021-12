Esporte RB Bragantino vence Inter e vai à fase de grupos da Libertadores

O RB Bragantino venceu o Inter por 1 a 0, nesta quinta-feira (9), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O gol de Artur, já nos acréscimos do segundo tempo, confirmou vaga na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. O Massa Bruta fecha sua participação no campeonato com 56 pontos, em sexto. Já o C...