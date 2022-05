Esporte RB Bragantino x Goiás: decisão por vaga nas oitavas de final Equipe esmeraldina volta a enfrentar o RB Bragantino com a necessidade de vitória para seguir no torneio nacional

O Goiás decide o futuro da equipe na Copa do Brasil, nesta terça-feira (31), contra o RB Bragantino, a partir das 21h30. No Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista-SP, o time esmeraldino precisa vencer o adversário paulista para avançar às oitavas de final do torneio nacional e seguir em duas frentes na sequência da temporada. (Confira as prováveis escalações, escala de a...