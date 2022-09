Com um olho no peixe e outro no gato, o Goiás enfrenta o RB Bragantino na manhã deste domingo (18), às 11 horas, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP) pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O time esmeraldino adota um discurso de cuidar para não voltar a se aproximar da zona do rebaixamento, mas vê a faixa de classificação para a Copa Libertadores da América se tornar um G8 com os desfechos das semifinais da Copa do Brasil e da própria Libertadores.

(Confira, no fim desta reportagem, escalações, onde assistir, arbitragem)

Com 36 pontos, o Goiás ocupa a 9ª colocação, mas tem a mesma pontuação do América-MG, que é o 8º colocado e já figura na faixa de classificação que hoje colocaria a equipe na fase preliminar da Libertadores. O cenário de G8 só vai sofrer alteração caso Flamengo (3º com 45 pontos), Corinthians (5º com 44 pontos) ou Athletico-PR (6º com 43 pontos) não terminem o campeonato entre os oito primeiros na classificação.

O time esmeraldino conseguiu abrir 10 pontos da zona do rebaixamento, mas ainda considera a permanência na elite como principal objetivo na temporada. No entanto, a proximidade do G8 faz com que o torcedor possa sonhar cada vez mais com um retorno à Libertadores, competição continental que o Goiás só disputou uma vez, em 2006.

Por isso, uma vitória sobre o RB Bragantino ganha peso dobrado, já que o clube paulista tem 33 pontos e se torna um concorrente direto para ser candidato à vaga internacional. Além disso, o time esmeraldino precisa somar mais vitórias porque leva desvantagem neste critério de desempate em relação ao Coelho. São nove vitórias esmeraldinas ante dez triunfos americanos neste Brasileirão.

Mesmo que não consiga um lugar na Libertadores, brigar por um lugar mediano na tabela fará o Goiás garantir vaga na Sul-Americana, competição para a qual sempre se classificou nos anos seguintes aos acessos à Série A nos pontos corridos. Com o cenário atual, a faixa do 9º ao 14º vai para a Sula.

Para tentar a vitória, fora de casa, o técnico Jair Ventura terá desfalques importantes no ataque. O treinador não contará com Dadá Belmonte e Vinícius, que estão lesionados e ficaram em Goiânia para recuperação.

O centroavante Pedro Raul, vice-artilheiro do Brasileirão com 14 gols, foi poupado da última atividade, mas não deve ser problema para a escalação de domingo. Para compor o ataque, a tendência é que Diego seja o meia aberto pela esquerda, Renato Júnior entre no time para fazer o corredor da direita.

Apodi também é desfalque devido a um desconforto muscular. Com Diego mais adiantado, um outro volante entra na equipe e a concorrência fica entre Matheus Sales e Fellipe Bastos.

Será a quarta partida entre Goiás e RB Bragantino na temporada. O técnico Jair Ventura acredita que o jogo em Bragança Paulista será muito complicado, ainda mais por se tratar de um confronto direto.

“É um adversário que enfrentamos bastante, jogos extremamente equilibrados e, agora, não vai ser diferente. É uma equipe boa, muito jovem e está com seu treinador há bastante tempo, então entendo que vai ser bem difícil. Ainda mais brigando pelo mesmo objetivo, pois estamos bem próximos na tabela”, disse o treinador esmeraldino.

O RB Bragantino chega para o duelo pressionado para voltar a vencer no Brasileirão. A equipe, treinada por Maurício Barbieri há dois anos, desde o início de setembro de 2020, não vence há seis jogos.

Para o técnico do Goiás, isso não tira a qualidade que o adversário tem e o perigo que representa. “É um time muito bom que não vive um bom momento, só isso”, falou Jair Ventura.

Carlos Eduardo, atacante ex-Goiás, está suspenso e é desfalque.

Goiás volta ao palco de classificação histórica

Após pouco mais de 100 dias da classificação heroica na Copa do Brasil diante do RB Bragantino, o Goiás volta ao Estádio Nabi Abi Chedid com uma nova cara e algumas peças diferentes no time titular.

Naquela ocasião, o Goiás era o 16º colocado na tabela de classificação da Série A e havia perdido o jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil para o time paulista. O momento era de pressão por uma classificação e para uma melhor colocação na tabela do Brasileirão.

O técnico Jair Ventura ainda adotava um sistema com três zagueiros e tinha como principal referência técnica o meia Élvis, que já deixou o clube e joga pela Ponte Preta. O centroavante titular naquela partida foi Nicolas e jogadores como Sidimar e Matheusinho foram utilizados, sendo que hoje se recuperam de graves lesões que os tiraram do restante da temporada.

O gol salvador que levou a decisão para disputa por pênaltis foi do volante Matheus Sales, que hoje está cotado para ser titular novamente no domingo (18).

A ocasião e o estádio do Bragantino trazem boas recordações para o goleiro Tadeu, que defendeu cinco cobranças de pênaltis na disputa e ainda converteu uma cobrança se tornando o herói daquela classificação às oitavas de final.

FICHA TÉCNICA

RB BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista, Eric Ramires e Hyoran; Artur e Alerrandro. Técnico: Maurício Barbieri

GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Reynaldo César, Caetano e Sávio; Auremir, Matheus Sales (Fellipe Bastos) e Marquinhos Gabriel; Renato Júnior, Pedro Raul e Diego. Técnico: Jair Ventura

Local: Estádio Nabi Abi Chedid (Bragança Paulista/SP)

Data: 18/9/2022 (domingo)

Horário: 11 horas

Onde assistir: Premiere

Árbitro: José Mendonça da Silva Júnior (PR)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (FIFA/MG) e Jefferson Cleiton Piva da Silva (PR)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)