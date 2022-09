O Vila Nova joga por dois resultados no tempo regulamentar para voltar à final do Brasileiro de Aspirantes , em sua segunda participação no torneio Sub-23. Com vantagem de 2 a 1, o Tigre encara nesta quinta-feira (15), a partir das 18h30, o RB Bragantino, pelo jogo de volta da semifinal da competição nacional.

Vitória ou empate leva o time goiano à decisão. A equipe paulista tem de vencer por um gol de diferença para levar o duelo para os pênaltis ou dois de vantagem para virar o confronto no tempo regulamentar.

Depois da vitória por 2x1 no primeiro jogo, o Vila enfrenta novamente o RB Bragantino, nesta quinta-feira, no jogo de volta das semifinais do Brasileiro de Aspirantes.



🆚 RB Bragantino

🕖 15 de Setembro (QUI) - 18h30

🏟️ Nabi Abi Chedid

📺 RB Bragantino TV - YouTube pic.twitter.com/yQHK1zbUY0 — Vila Nova F.C. (@VilaNovaFC) September 14, 2022

Essa é a segunda participação do Vila Nova no Brasileiro de Aspirantes. Na temporada de 2020, o Tigre foi vice-campeão após derrota nos pênaltis para o Ceará. Neste ano, a equipe goiana está a um jogo de voltar à decisão. Se avançar, vai enfrentar o vencedor do duelo entre Fluminense e Cuiabá, que duelam na outra semifinal - os cariocas venceram o jogo de ida por 2 a 1.

No clube colorado, a meta é não repetir o início ruim que o time teve no jogo de volta das quartas de final contra o Grêmio. Na ocasião, o time gaúcho marcou dois gols no intervalo de três minutos. Depois, o Tigre buscou a virada e venceu por 4 a 2 para avançar à semifinal.

“Não podemos entrar desligados como foi contra o Grêmio. Conseguimos virar, mas desta vez vamos entrar ligados para não vacilar. Qualquer vacilo eles (RB Bragantino) podem crescer na partida”, adiantou o meia João Lucas, um dos principais destaques do Vila Nova no Brasileiro de Aspirantes.

Leia também

- Vila Nova renova com atacante, que terá multa de R$ 20 milhões

- Na Série B, Tigre tenta manter 100% contra os concorrentes diretos

Vice-campeão na temporada de 2020, o meia é uma das esperanças do Vila Nova de voltar a vencer o RB Bragantino. Nesta edição, João Lucas marcou cinco gols em sete partidas. Ele divide a artilharia da competição Sub-23 com Quejada (Grêmio) e a dupla do RB Bragantino, Bruno e Guilherme Santos, todos com cinco gols.

Para o técnico Raphael Miranda, conhecido como Raphinha, a estratégia do Vila Nova não pode ser outra a não ser buscar a vitória. O treinador acredita que a vantagem é importante, mas deve ser “ignorada” durante o duelo.

“Não vamos para São Paulo utilizando a vantagem, vamos para vencer o jogo. A vitória pode nos dar a decisão em casa, vai ser jogo único. Não podemos pensar em empatar, perder de 1 a 0, temos que jogar para vencer. É um grande adversário, organizado, de qualidade, mas temos condições de chegar lá e jogar de igual para igual”, contou o treinador, que busca o primeiro título pelo clube colorado.