O Real Madrid recebeu o Betis, no Santiago Bernabéu, neste sábado (3), pela quarta rodada do Campeonato Espanhol, e venceu por 2 a 1, com gols dos brasileiros Vinicius Jr e Rodrygo.

Com isso, a equipe de Madrid mantém o 100% na competição e fica na liderança do torneio. Vale lembrar que os merengues são os atuais campeões da La Liga.

O foco do Real agora é na partida do dia 06, terça-feira, quando visita o Celtics, pelo primeiro jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões, torneio que os merengues são os atuais campeões.

O JOGO

Os donos da casa abriram o placar logo aos oito minutos. Alaba levantou a cabeça, viu espaço na defesa adversária e lançou para o brasileiro Vinícius Jr. O atacante ganhou na velocidade e encobriu o goleiro Rui Silva.

A alegria do torcedor não durou muito tempo, já que o Betis chegou ao empate aos 16 minutos. Álex Moreno cobrou lateral na área, Borja Iglesias conseguiu ajeitar a bola e Canales finalizou debaixo das pernas do goleiro do Real Madrid.

O atacante brasileiro desperdiçou uma ótima chance poucos segundos depois do gol de empate do Betis. O camisa 20 recebeu belo passe de Rodrygo e ficou de frente para o gol, porém acabou chegando mal na bola e chutou por cima.

Os donos da casa voltaram a ficar na frente do marcador aos 19 minutos do segundo tempo. O uruguaio Valverde encontrou Rodrygo, que chutou bem, rasteiro, sem chances para o arqueiro do Betis.

Depois de marcar o segundo gol, o Real abaixou um pouco a intensidade e focou as atenções no sistema defensivo, para manter o resultado e garantir mais uma vitória no torneio nacional.