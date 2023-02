Com a vantagem do empate para avançar à próxima fase, o Vila Nova enfrenta o Real Noroeste, do Espírito Santo, na noite desta terça-feira (28), às 20 horas, no Estádio José Olímpico Rocha, em Águia Branca (ES), na estreia do clube colorado nesta edição da Copa do Brasil. O clube encara a terceira decisão no intervalo de uma semana.

O Tigre tem vivido, nos últimos dias, uma maratona de jogos de caráter eliminatório e chega para a terceira e mais importante partida desta série. Após ficar no empate sem gols com o Anápolis, fora de casa, no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Goiano, e eliminar o Luverdense-MT na disputa por pênaltis pela Copa Verde, o time comandado por Claudinei Oliveira tem como desafio avançar à 2ª fase da Copa do Brasil para rechear os cofres do clube em R$ 1,4 milhão e seguir na lucrativa competição nacional.

Se o empate sem gols não garantia nada ao Vila Nova nos últimos dois jogos, o cenário no Espírito Santo é diferente. O time colorado tem a vantagem do empate para se classificar para a próxima fase. O Tigre chega para o duelo defendendo uma série de sete jogos sem perder na temporada, mas, por outro lado, tem o alerta sobre o fato de que quatro das sete partidas tiveram como placar final o 0 a 0.

O técnico Claudinei Oliveira minimizou a vantagem colorada para o confronto contra o Real Noroeste. Apesar de entender que o Tigre sai um pouco na frente por ter a possibilidade de se classificar com empate, o treinador colorado lembrou que sua equipe precisa entrar bastante concentrada em campo para não dar sopa para o azar.

“Sempre existem as surpresas na Copa do Brasil. O favoritismo que temos é o fato de que dois dos resultados possíveis nos classificam. O adversário tem o fator campo, conhece melhor as condições do gramado, o seu estádio e tem o seu torcedor presente. Quem joga por dois resultados sai um pouquinho na frente, mas, se não tivermos concentração e não jogarmos como se deve jogar uma decisão, podemos ser surpreendidos”, avaliou Claudinei Oliveira.

O treinador deve ter força máxima para escalar a equipe em Águia Branca (ES). Claudinei Oliveira conseguiu rodar o elenco nos jogos contra Anápolis e Luverdense-MT e não tem problemas para colocar em campo o time que considera ideal para encarar o desafio na Copa do Brasil.

Não é a primeira vez que o Vila Nova vai enfrentar o Real Noroeste. As duas equipes se enfrentaram na temporada passada em jogo válido pelas quartas de final da Copa Verde. Na ocasião, os dois times empataram sem gols no OBA, e o Tigre levou a melhor na disputa por pênaltis e se classificou para a semifinal da competição regional.

Do outro lado da disputa, o Real Noroeste-ES chega para o confronto embalado pela classificação antecipada à 2ª fase do Campeonato Capixaba e o retorno do atacante Piauí, recuperado de lesão. No entanto, a temporada da equipe de Águia Branca sofreu um baque com a eliminação precoce ainda na 1ª fase da Copa Verde.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio José Olímpio Rocha, em Águia Branca (ES).

Horário: 20 horas.

Transmissão: ge.globo/go

Árbitro: José Mendonça da Silva Júnior (PR).

Assistentes: Jefferson Cleiton Piva da Silva (PR) e João Fábio Machado Brischiliari (PR).

REAL NOROESTE: Neguete; Alysson Caucaia, Clebson, Balbino e Guga; Victor Salvador, Rodrigo e Dudu Pedrotti; Juninho Potiguar, Piauí e Renan. Técnico: Duzinho Reis.

VILA NOVA: Vanderlei; Diego Renan, Eduardo Doma, Jordan e Rodrigo Gelado; Ralf, Sousa e Marlone; Lourenço, Neto Pessoa e Guilherme Parede. Técnico: Claudinei Oliveira.