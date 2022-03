Esporte Rebaixado, Goiás Vôlei vence na despedida da Superliga Time esmeraldino bateu o Uberlândia Vôlei, por 3 sets a 1, na última rodada da Superliga masculina

O Goiás Vôlei se despediu da Superliga com vitória de 3 sets a 1 contra o Uberlândia Vôlei. O duelo foi disputado no sábado (19), em Monte Carmelo-MG, pela última rodada da fase de classificação da competição nacional. Os dois times já entraram em quadra rebaixados à Superliga B. As parciais da partida chamaram atenção logo no primeiro período, que teve 72 pontos e vitória ...