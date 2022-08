O goleiro Pedro Paulo, contratado pelo Atlético-GO junto ao ABC-RN, teve momento de azar logo na primeira semana de treinos no CT do Dragão. Na terça-feira (16), o jogador teve um edema no ligamento colateral medial do cotovelo, passou por exames e terá de ficar alguns dias sem participar dos treinamentos.

Pedro Paulo e outro jogador da posição, o goleiro Diego Loureiro, foram contratados para suprir as ausências de Luan Polli (se transferiu para o Fortaleza) e Ronaldo (teve luxação no ombro direito, foi submetido à cirurgia e só voltará a jogar na próxima temporada). Diego Loureiro deve ser o reserva imediato de Renan.

Avimar Teodoro, médico do Atlético-GO, explicou que o braço de Pedro Paulo está inchado. O goleiro faz tratamento e houve regressão do inchaço, mas o diagnóstico sobre o retorno do jogador será realizado na próxima semana. No clube, houve receio de que fosse mais um caso cirúrgico, assim como os dos zagueiros Emerson Santos e Ramon Menezes (tendão de Aquiles) e do goleiro Ronaldo (luxação no ombro).

Pedro Paulo é um goleiro jovem. Tem 24 anos e participou da campanha que levou o ABC-RN à semifinal (de grupos) da Série C do Brasileiro. Ele é tratado como um jogador de futuro e será preparado para brigar pela posição.

Nesta temporada, a titularidade da meta chega ao terceiro goleiro: Luan Polli (titular na conquista do Goianão, em parte da Sul-Americana, Copa do Brasil), Ronaldo (atuou na maioria dos jogos da Série A e se destacou nas partidas decisivas da Copa do Brasil e Sul-Americana) e, por último, Renan (assumiu a posição após a contusão de Ronaldo, em Montevidéu).