Esporte Receita com negociações no Goiás deve ser pequena após recorde em 2020 Clube vendeu apenas Jefferson na temporada

Importante fonte de receita para o Goiás nos últimos anos, a venda de jogadores formados pelo clube ou que se valorizaram na Serrinha será escassa ao fim de 2021. Essa realidade É um contraste com a temporada anterior, em que o clube esmeraldino conseguiu o melhor resultado com esse tipo de recurso.Mesmo com a boa campanha na Série B do Campeonato Brasileiro, em que...