Esporte Recuperado, atacante Vinícius retorna ao time do Goiás Destaque no Campeonato Goiano, atacante esmeraldino fica à disposição para duelo contra o RB Bragantino pela Copa do Brasil

O técnico Jair Ventura ganhou um importante reforço para o jogo contra o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira (20), pela 3ª fase da Copa do Brasil. Recuperado de uma lesão muscular, o atacante Vinícius treinou sem limitações no início desta semana e fica à disposição do treinador esmeraldino.Vinícius se tornou o principal jogador do Goiás neste início de temporada...