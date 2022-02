Esporte Recuperado de cirurgia, volante tem novo contrato com o Goiás Prata da casa, Nathan, de 20 anos, sofreu grave lesão no joelho em 2021 e pode ganhar novas chances em 2022

O volante Nathan, de 20 anos, teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF e terá vínculo com o Goiás por mais três temporadas. Formado nas categorias de base do Goiás, o jogador teve lesão grave no joelho em maio de 2021 durante clássico com o Atlético-GO. O jogador precisou de cirurgia e desde então tem se recuperado no clube. Com sete jogos ...