Recuperado de Covid-19, Felipe Melo se apresenta ao Fluminense

Esporte

Recuperado da Covid-19, o volante Felipe Melo se integrou ao elenco do Fluminense na manhã desta terça-feira (11), um dia após a reapresentação do grupo tricolor para a temporada 2022. O camisa 52 foi um dos reforços anunciados nesta janela de transferência. O jogador, de 38 anos, testou positivo ainda durante as férias e, por este motivo, não pôde estar no CT Car...