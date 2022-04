Esporte Recuperado, Luiz Fernando é relacionado no Atlético-GO Jogador viajou para São Paulo para encontrar a delegação do Dragão e será opção contra o Cuiabá

O meia atacante Luiz Fernando é a principal novidade do Atlético-GO entre os relacionados pelo técnico Umberto Louzer, para o jogo deste sábado (30), diante do Cuiabá-MT, na Arena Pantanal. O jogador está recuperado de lesão muscular, viajou e está com a delegação atleticana, que passará a noite desta quinta-feira (28), em São Paulo. O Dragão terá 22 atl...